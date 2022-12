Statistik Austria: Positive Umsatzentwicklung in Industrie und Bau im November

In der Industrie und am Bau dürften die Umsätze im November um fast ein Fünftel höher gewesen sein als vor einem Jahr.

Einer ersten Schätzung der Statistik Austria zufolge legten die Umsätze im Jahresabstand um 19,4 Prozent zu, der Beschäftigtenindex stieg um 1,8 Prozent. "Neben deutlichen Preisanstiegen hat auch das Arbeitsvolumen in der Produktion um 2,1 Prozent zugelegt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag laut Mitteilung.

Die positive Umsatzentwicklung zeigt sich in der Frühschätzung für November 2022 sowohl für die Industrie (+21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) als auch für den Baubereich (+9,5 Prozent). Das Arbeitsvolumen stieg im Vorjahresvergleich in der Industrie um +2,2 Prozent und im Bau um +1,7 Prozent. Beim Beschäftigungsindex gab es sowohl in der Industrie (+1,9 Prozent) als auch im Bau (+1,5 Prozent) einen moderaten Zuwachs.

Für September 2022 liegen bereits Daten von 80.982 Unternehmen des gesamten Produzierenden Bereichs (Sachgüterbereich und Bau) vor, in dem gut 1,04 Millionen Menschen (+1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat) unselbstständig beschäftigt waren. Der Umsatz des Produzierenden Bereichs ist nominell um 27,3 Prozent auf 40,2 Mrd. Euro gestiegen. Im Sachgüterbereich gab es gegenüber September 2021 ein Umsatzplus von 31,7 Prozent auf 33,9 Mrd. Euro. Im Bau stieg der Umsatz nominell um 8,0 Prozent auf 6,3 Mrd. Euro.

