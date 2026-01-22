|
22.01.2026 22:45:00
Statistik-Chefin: Keine andere Inflationsberechnung bei Tourismus
Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk erteilt dem Wunsch von Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner nach einer Änderung der Berechnung der Inflation in Bezug auf den Tourismus eine Absage. "Das können wir auch gar nicht", denn die Statistik Austria unterliege internationalen Regeln und müsse auf die Qualität achten, erklärte Lenk am Donnerstagabend in der "Zib 2" der ORF.
Die Statistik Austria erhebe die Preise in Tourismusregionen in Hotels unabhängig davon, wer dort nächtigt. Hotels herauszurechnen, in denen nur ausländische Gäste nächtigen, sei nicht so einfach. "Wir können das auch nicht wissen", sagte Lenk. Zehetner hatte zuletzt angekündigt, die Bedeutung von Tourismus für die Inflationsberechnung gemeinsam mit der Statistik Austria überprüfen zu wollen, da der Tourismus im Fall von ausländischen Gästen wirtschaftlich ein Dienstleistungsexport sei.
jeg
