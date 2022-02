Statistikamt gibt Daten zur Export-Entwicklung 2021 bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Export hat sich im vergangenen Jahr aus dem Coronatief herausgearbeitet. In den ersten elf Monaten übertraf der Außenhandel das Niveau des Vergleichszeitraums aus dem Krisenjahr 2020 deutlich. Wie sich Warenausfuhren und -einfuhren im Dezember und damit im Gesamtjahr 2021 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden bekannt (08.00 Uhr).

Von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres verbuchte der Export gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 13,8 Prozent auf 1258 Milliarden Euro. Die Einfuhren legten noch kräftiger um 16,1 Prozent auf 1091,4 Milliarden Euro zu. Das Niveau von Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Coronabeschränkungen, übertrafen die Exporte im November kalender- und saisonbereinigt um 5,7 Prozent und die Importe um 17,5 Prozent.

Sorgen bereiten der Exportwirtschaft allerdings Logistik-Probleme, Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie hohe Energiepreise und die ungewisse Pandemieentwicklung. Der Export ist neben dem Konsum eine wichtige Stütze der deutschen Konjunktur./mar/DP/he