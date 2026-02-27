27.02.2026 05:49:39

Statistikamt legt Daten zur Inflation in Deutschland im Februar vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Steigende Preise für Lebensmittel, Sprit und Deutschlandticket, dazu die Mindestlohnerhöhung: Im Januar zog die Inflation mit einer Rate von 2,1 Prozent deutlich an. Zahlen zu den Verbraucherpreisen im Februar legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (14 Uhr) vor.

Für Preisdruck sorgen seit Monaten deutlich steigende Preise für Dienstleistungen, zu denen Bahntickets, Reisen und Restaurantbesuche zählen. Zwar wurde zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent gesenkt, doch viele Gastronomen behalten die Ersparnis ein. Zudem zogen die Lebensmittelpreise zuletzt sprunghaft an und Sprit verteuerte sich spürbar, auch wegen der Spannungen um Iran.

Je höher die Inflation, umso geringer die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro dann weniger leisten. Ökonomen schätzen, dass die Teuerungsrate im Gesamtjahr 2026 knapp über zwei Prozent liegen wird. Dafür dürfte auch die Mindestlohnerhöhung zu Jahresbeginn sorgen, denn viele Unternehmen geben höhere Kosten an Kunden weiter./als/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen