Statistikamt legt Zahlen zu Mietbelastung vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt legt am Freitag (8.00 Uhr) Zahlen zur Mietbelastung privater Haushalte vor. Zuletzt hat der Anstieg der Mieten in Deutschland an Fahrt gewonnen. Wegen gestiegener Zinsen, teurer Baumaterialien und der hohen Inflation können sich viele Menschen den Immobilienkauf nicht mehr leisten - sie weichen auf Mietwohnungen aus. Zudem ist Wohnraum wegen der Rekordzuwanderung nach Deutschland im vergangenen Jahr nun noch gefragter.

Der langjährige Trend, in dem die Kaufpreise im Immobilienboom viel stärker zulegten als die Mieten, dreht sich nun: Während sich Wohnimmobilien im vierten Quartal laut Statistischem Bundesamt um 3,6 Prozent zum Vorjahresquartal verbilligten, zogen die Mieten kräftig an: Die Neuvertragsmieten stiegen nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken im Schlussquartal um 6,5 Prozent binnen Jahresfrist. Als einen Grund für den zuletzt deutlichen Mietanstieg sieht der Deutsche Mieterbund Indexmietverträge, bei denen die Entwicklung der Mieten an die Inflationsrate gekoppelt ist./als/DP/nas