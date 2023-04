Statistiker blickt auf Fahrgastzahlen in Bus und Bahn in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Donnerstag Zahlen zur Nutzung von Linien-Bussen und Bahnen im vergangenen Jahr. Dabei sind ganz gegenläufige Trends zu beachten. Zu Jahresbeginn sorgten noch umfangreiche Corona-Schutzvorschriften für eine verhaltene Nachfrage, bevor im Sommer das 9-Euro-Ticket viele Bürger in die öffentlichen Verkehrsmittel lockte. Dies wird in Form des Deutschlandtickets für 49 Euro ab Mai in ein ständiges Angebot umgewandelt.

Das Vorjahr 2021 war mit 7,9 Milliarden Gästen im Linienverkehr das schwächste seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahr 2004, hatte das Statistische Bundesamt berichtet. Erfasst werden jeweils Linien-Angebote im Nah- und Fernverkehr.

Bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 hatte es aber mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder einen Zuwachs von 36 Prozent auf 4,8 Milliarden Fahrgäste gegeben. Dazu hatte auch der Juni als erster von drei Monaten mit dem damals neuen 9-Euro-Ticket beigetragen. Dennoch hinkte das erste Halbjahr noch 21 Prozent hinter dem Vor-Corona-Niveau hinterher./ceb/DP/jha