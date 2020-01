Statistisches Bundesamt veröffentlicht Inflationsrate 2019

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt gibt am Freitag (14.00 Uhr) die erste Schätzung für die durchschnittliche Teuerungsrate des Jahres 2019 in Deutschland bekannt. Nach Einschätzung von Volkswirten hat sich der Preisauftrieb im Vergleich zu 2018 abgeschwächt. So rechnen etwa die Sachverständigen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einer Inflation von durchschnittlich 1,5 Prozent. Für 2018 hatte das Statistische Bundesamt eine Inflationsrate von 1,8 Prozent errechnet./mar/ben/DP/he