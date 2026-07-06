Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.07.2026 11:45:00
Statt komplexer Touch-Sensorik: Forscher machen Taktilität per Licht sichtbar
Roboter „fühlen“ zu lassen, ist mit hohem Aufwand verbunden. Ein Sensor aus mechanochromen Material soll die taktile Erfassung vereinfachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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