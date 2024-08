Stay cool and spot clean: how to make clothes last by washing them correctly

Laundry cycles wear out fabrics – so try steaming, airing and slower cycles on the washing machineLaundry cycles are stressful for clothes due to the agitation, heat and general chaos they must endure each time. A jaunt in the drum can lead to excessive fibre loss; dyes can fade and garments can lose their shape. Continue reading... Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian