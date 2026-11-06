Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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06.11.2026 18:41:01
Stay In, Keep Buying: The Best Days Hide Nearby
On Thursday, the Nasdaq Composite fell 5.5%, its worst day since April 2025. If you watched your portfolio shrink, you're not alone. Days like that are hard to sit through, whatever the size of your account.
It helps to look back at the last time this happened.
In early April 2025, the Nasdaq fell nearly 6% on back-to-back days as new tariffs rattled markets. Then, on April 9, it jumped 12%, its second-best day on record. By late June, the Nasdaq and the S&P 500 had both closed at new record highs.
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