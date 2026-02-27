Stayble Therapeutics Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Stayble Therapeutics Registered stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,120 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Stayble Therapeutics Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,330 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at