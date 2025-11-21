|
21.11.2025 06:31:44
Stayble Therapeutics Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Stayble Therapeutics Registered hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stayble Therapeutics Registered -0,050 SEK je Aktie generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
