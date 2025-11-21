Stayble Therapeutics Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stayble Therapeutics Registered hat am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stayble Therapeutics Registered -0,050 SEK je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at