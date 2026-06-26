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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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26.06.2026 13:29:00
Staying Away From SpaceX? Here Are 3 Other Stocks That Can Boost Your Portfolio's Satellite Economy Exposure.
Space Exploration Technologies went public on June 12 in the biggest market debut in history. After some significant ups and downs since then, its market capitalization is still around $2 trillion, and given its lofty price-to-sales ratio of over 100, many investors are -- smartly -- staying on the sidelines. If you want exposure to the satellite industry -- the key economic engine of SpaceX -- without that premium price tag, here are three stocks to consider.Rocket Lab USA (NASDAQ: RKLB) is the closest peer to SpaceX in its core businesses. It launches rockets and manufactures satellites and satellite components.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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