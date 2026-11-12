STCORP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

STCORP stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 84,84 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte STCORP ein EPS von 47,27 JPY je Aktie vermeldet.

STCORP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at