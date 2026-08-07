STCORP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STCORP hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STCORP ein EPS von 16,91 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at