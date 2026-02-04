|
04.02.2026
StCousair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
StCousair hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 34,22 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
