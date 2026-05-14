StCousair stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StCousair hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

StCousair hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,76 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,13 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 66,64 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte StCousair 37,93 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,82 Prozent auf 20,60 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at