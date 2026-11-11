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11.11.2026 06:31:29
StCousair zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
StCousair hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte StCousair 14,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,28 Prozent auf 4,83 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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