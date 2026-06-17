RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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17.06.2026 10:06:44
Steady UK inflation removes any pressure for immediate rate rise
Headline inflation remained unchanged at 2.8% in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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