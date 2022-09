Stealth Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stealth Global präsentierte in der am 30.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Mit einem EPS von 0,006 AUD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Stealth Global mit 0,006 AUD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 99,60 Millionen AUD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 69,74 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,011 AUD je Aktie sowie einem Umsatz von 98,00 Millionen AUD gelegen.

Redaktion finanzen.at