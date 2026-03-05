Stealthgas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stealthgas hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 43,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,64 USD gegenüber 1,90 USD im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 173,16 Millionen USD gegenüber 167,26 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

