Stealthgas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stealthgas hat am 25.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Stealthgas einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,5 Millionen USD – ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stealthgas 40,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at