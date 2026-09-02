Stealthgas Aktie
WKN: A0HFYU / ISIN: MHY816691064
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02.09.2026 15:59:05
StealthGas Q2 Profit, Revenue Decline; Stock Down
(RTTNews) - StealthGas Inc. (GASS), a provider of seaborne transportation services for liquefied petroleum gas (LPG), on Wednesday reported lower second-quarter profit as revenue declined and operating expenses increased.
Net income fell to $17.30 million, or $0.46 per share, from $20.44 million, or $0.55 per share, a year ago. Excluding one-time items, adjusted earnings were $17.24 million or $0.46 per basic share, down from $21.72 million or $0.59 per basic share.
Income from operations decreased to $14.85 million from $19.70 million a year ago.
Total expenses increased to $28.06 million from $27.54 million. Voyage expenses rose to $6.78 million from $3.83 million, partly offset by lower depreciation and a gain on the sale of vessels.
EBITDA decreased to $22.07 million from $26.92 million, while adjusted EBITDA dropped to $22.01 million from $28.20 million last year.
Revenue declined to $42.91 million from $47.23 million in the previous year.
StealthGas shares were down more than 3% in morning trading at $9.29.
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