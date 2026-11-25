(RTTNews) - StealthGas Inc. (GASS) on Wednesday reported significantly higher net income for the third quarter of 2026, supported by improved operating results and gains from vessel-related transactions, despite a decline in revenue compared with the year-ago period.

Net income increased to $24.5 million from $13.3 million in the third quarter of 2025. Earnings per share rose to $0.65 from $0.36, while revenue declined 9.6 percent to $40.2 million from $44.5 million. Income from operations climbed to $20.1 million from $12.0 million.

For the first nine months of 2026, net income reached $57.7 million, compared with $47.9 million a year earlier. Revenue decreased to $126.0 million from $133.8 million, while earnings per share improved to $1.53 from $1.30.

Separately, StealthGas agreed on November 4 to acquire four LPG carriers for $254.6 million. The vessels are expected to be delivered between March and September 2027, increasing the company's fleet carrying capacity by 35 percent. The transaction is expected to be funded with cash on hand.

GASS is currently trading at $7.07, down $0.45 or 5.93 percent on the Nasdaq.