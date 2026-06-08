Stealthgas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Stealthgas lud am 05.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Stealthgas 42,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at