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04.09.2026 06:31:29
Stealthgas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Stealthgas hat am 02.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Stealthgas mit einem Umsatz von insgesamt 42,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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