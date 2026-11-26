Stealthgas lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 40,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at