American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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28.04.2026 08:30:00
Steam Controller startet im Mai: RAM-Knappheit bremst Steam Machine aus
Valves neuer Steam Controller hat ein festes Veröffentlichungsdatum. Warum das Gamepad vor der Hardware kommt, stellt der Steam-Betreiber ebenfalls klar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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