VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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14.09.2026 19:25:00
Steam Frame: Valve nennt Preis und öffnet Warteliste für neue VR-Brille
VR-Brille und zwei VR-Controller auf beigem Hintergrund." />
Valves kabellose VR-Brille geht in den Vorverkauf. Wer sie haben möchte, muss sich in eine Warteliste eintragen und mindestens 1049 Euro einplanen.
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