Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
12.11.2025 22:46:00
Steam Frame: Valves VR-Brille rückt klassisches Gaming und VR näher zusammen
Steam Frame ist für kabelloses Streaming von klassischen Bildschirm- und VR-Spielen vom PC ausgelegt, läuft dank ARM-Chip aber auch ohne PC-Anbindung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
