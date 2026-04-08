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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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08.04.2026 11:50:00
Steam-Spiele können ab sofort per Steam Link auf die Vision Pro gestreamt werden
Valve bringt seine Streaming-Lösung erstmals nativ auf Apples Headset und erleichtert damit den Zugriff auf PC- und Mac-Spiele. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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