Steel Authority Of India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Steel Authority Of India hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,17 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 267,04 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 246,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at