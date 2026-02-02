|
02.02.2026 06:31:29
Steel Authority Of India gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Steel Authority Of India hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Steel Authority Of India 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,07 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden USD in den Büchern standen.
