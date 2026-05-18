Steel Authority Of India legte Quartalsergebnis vor

Steel Authority Of India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,38 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,39 USD. Im Vorjahr hatte Steel Authority Of India 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 12,54 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,12 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at