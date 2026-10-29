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29.10.2026 06:31:29
Steel Authority Of India legte Quartalsergebnis vor
Steel Authority Of India lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 4,24 INR. Im letzten Jahr hatte Steel Authority Of India einen Gewinn von 1,01 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 319,98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 267,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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