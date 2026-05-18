18.05.2026 06:31:29

Steel Authority Of India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Steel Authority Of India präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steel Authority Of India ein EPS von 3,03 INR je Aktie vermeldet.

Steel Authority Of India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 308,13 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,17 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Steel Authority Of India ein Gewinn pro Aktie von 5,74 INR in den Büchern gestanden.

Steel Authority Of India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 108,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 024,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen