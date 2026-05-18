Steel Authority Of India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Steel Authority Of India präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steel Authority Of India ein EPS von 3,03 INR je Aktie vermeldet.

Steel Authority Of India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 308,13 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 293,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8,17 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Steel Authority Of India ein Gewinn pro Aktie von 5,74 INR in den Büchern gestanden.

Steel Authority Of India hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 108,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 024,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at