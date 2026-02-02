Steel Authority Of India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Steel Authority Of India hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,340 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 273,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 244,90 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at