Steel Authority Of India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Steel Authority Of India ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Steel Authority Of India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 3,98 INR. Im letzten Jahr hatte Steel Authority Of India einen Gewinn von 1,80 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 262,46 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 259,22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at