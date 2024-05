Steel Authority Of India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Steel Authority Of India präsentierte am 20.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Steel Authority Of India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Steel Authority Of India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Steel Authority Of India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,980 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at