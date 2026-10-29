Steel Authority Of India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Steel Authority Of India hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steel Authority Of India ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent auf 3,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at