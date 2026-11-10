Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
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10.11.2026 07:02:29
Steel Dynamics Board Authorizes Additional Share Repurchase Program Of $3.0 Bln
(RTTNews) - Steel Dynamics (STLD) announced that the board authorized an additional share repurchase program of $3.0 billion of the company's common stock. The authorization is additive to the previous $1.5 billion program, which had $216 million remaining authorized and available for repurchase on September 30, 2026.
The company's board declared a quarterly cash dividend of $0.53 per common share. The dividend is payable to shareholders of record at the close of business on December 31, 2026, and is payable on or about January 8, 2027.
At prior close on NasdaqGS, Steel Dynamics shares were trading at $227.56.
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