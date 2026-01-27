Steel Dynamics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Steel Dynamics hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,82 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Steel Dynamics 4,41 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Steel Dynamics ein EPS von 9,84 USD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 18,18 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 17,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at