Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 13:08:30

Steel Dynamics Reveals Rise In Q4 Profit

(RTTNews) - Steel Dynamics (STLD) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $266.03 million, or $1.82 per share. This compares with $207.29 million, or $1.36 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $4.414 billion from $3.872 billion last year.

Steel Dynamics earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $266.03 Mln. vs. $207.29 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $1.36 last year. -Revenue: $4.414 Bln vs. $3.872 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Steel Dynamics Inc.

mehr Nachrichten