Steel Dynamics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Steel Dynamics hat am 19.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,74 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Steel Dynamics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,51 Milliarden USD im Vergleich zu 4,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at