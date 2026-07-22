Steel Dynamics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Steel Dynamics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert.

Steel Dynamics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,09 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at