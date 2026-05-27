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27.05.2026 06:31:29
Steel Exchange India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Steel Exchange India hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,10 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Steel Exchange India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,40 Prozent auf 2,87 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Steel Exchange India 2,91 Milliarden INR umgesetzt.
Steel Exchange India hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,220 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,220 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,07 Prozent auf 10,59 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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