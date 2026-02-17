Steel Exchange India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Steel Exchange India veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 2,40 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 26,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Steel Exchange India 3,28 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at