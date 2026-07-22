Steel Exchange India legte Quartalsergebnis vor

Steel Exchange India hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Steel Exchange India 0,090 INR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,10 Prozent auf 2,70 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at