Steel Newco legte Quartalsergebnis vor

Steel Newco hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Steel Newco 2,19 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Steel Newco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 131,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,92 Milliarden USD im Vergleich zu 828,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at