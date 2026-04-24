Steel Newco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Steel Newco präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 136,95 Prozent auf 1,77 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 745,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at